Enige bij wie virus volledig verdween

Slechts één hiv-patiënt werd tot nu toe helemaal genezen verklaard. Bij Timothy Ray Brown (foto), vandaag 52, verdween het virus uit zijn lichaam na een stamceltransplantatie. De Amerikaan raakte in 1995 besmet met hiv en kreeg in 2006 een nieuwe opdoffer met acute leukemie. Brown moest aan de chemo waardoor zijn immuunsysteem werd afgebroken. Hij kreeg nieuwe stamcellen ingeplant. Niet geheel toevallig had de Duitse dokter Gero Hütter voor stamcellen van een hiv-resistente donor gekozen. De gok loonde, want de nieuwe stamcellen werden door Browns lichaam aanvaard. Niet alleen zijn leukemie genas, maar ook het hiv-virus werd uit zijn bloed verdreven.

