Engie zoekt 100 ingenieurs en technici 21 februari 2018

Energiebedrijf Engie is op zoek naar 100 nieuwe medewerkers in Brussel. Engie haalde een contract binnen met het Europees Parlement en zal er via zijn dochterbedrijf Engie Cofely instaan voor het technisch onderhoud en energiebeheer. Die opdracht betekent extra werk voor voornamelijk ingenieurs en technische profielen. Engie organiseert daarvoor morgen een jobdag in zijn hoofdzetel in Brussel, vlakbij het Noord-station. De energiegroep plant dit jaar meer dan 800 werknemers aan te werven in ons land, voor zowel Engie Electrabel, Cofely en Fabricom als Axima. In totaal werken er in België zo'n 17.000 mensen voor de groep.

