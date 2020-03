Exclusief voor abonnees Engie soepel met afbetalingen 26 maart 2020

Consumenten die door de coronacrisis moeilijkheden ondervinden met het betalen van hun stroom- of aardgasrekening, kunnen bij Engie op de "nodige soepelheid" rekenen. Dat zegt een woordvoerster van het bedrijf. "Er kunnen bijvoorbeeld afbetalingsplannen worden uitgewerkt, en dat zonder meerkosten. Dat was voorheen al zo, maar nu zeker." Engie zet zijn klanten ook aan om hun energieverbruik te optimaliseren. "De goedkoopste kWh is nog steeds de niet verbruikte kWh", aldus de woordvoerster.

