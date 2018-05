Engie ontkent insolvabiliteit Electrabel in de hand te werken 18 mei 2018

00u00 0

Dat de Franse energiereus Engie zichzelf een dividend van ruim 1,6 miljard euro liet uitkeren door zijn Belgische dochter Engie Electrabel wekt woede op. Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet beweert dat de Fransen zo de insolvabiliteit van hun Belgische dochter in de hand werken. Electrabel kijkt immers aan tegen enorme kosten in zijn kerncentrales. Electrabel ziet dat echter anders, en laat weten dat zijn eigen middelen in de boeken van Engie eind 2017 nog steeds 32 miljard euro bedroegen.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN