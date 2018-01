Engie Electrabel investeert 97 miljoen in Belgische windmolens 25 januari 2018

Engie Electrabel en zijn partners trekken dit jaar 97 miljoen euro uit om nieuwe windturbines te bouwen. Dat budget ligt nog eens de helft hoger dan een jaar geleden, toen het 62 miljoen bedroeg. Moederbedrijf Engie werkt volop aan de transformatie naar hernieuwbare energie en zet dus volop in op zonne- en windenergie. Concreet komen er in ons land 17 turbines op land bij, in Vlaanderen voor 32 megawatt en in Wallonië voor 16 megawatt. Verder zijn er drie parken in opbouw, samen goed voor nog eens 32,5 megawatt. Alles samen breidt Engie Electrabel zijn capaciteit dit jaar dus uit met 80,5 megawatt. Vandaag kan de energieleverancier al voor 306 megawatt aan elektriciteit opwekken via windmolens op land. Tegen 2020 moet dat 550 megawatt zijn, of de capaciteit van een halve kerncentrale.

