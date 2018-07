Engelsen leren kippen vangen 11 juli 2018

Blauwe rubberen kippen domineerden gisteren de Engelse training. Een ideetje van de physical trainer. Tijdens een opwarmoefening, ontleend aan het netbal, gooiden de spelers met veel plezier een rubberen kip naar mekaar. Iets wat ze eerder deze campagne ook met de Megahowler, een speeltje uit de catalogus van speelgoedproducent Nerf, deden. Op de persconferentie ging de eerste vraag over de kippen. "Ik vroeg onze fysiektrainer wat dat allemaal was", lachte Southgate. "Het is gewoon een beetje fun om onze spelers in beweging te krijgen." (KTH)

