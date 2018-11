Engelsen hebben eerste winterprik al achter de rug 22 november 2018

00u00 0

Wij blijven er hier vooralsnog van gespaard, maar delen van Noord- en Centraal-Engeland kregen gistermiddag een sneeuwvlaag te verwerken. Door de lage temperaturen bleef de winterse neerslag op de hoger gelegen delen van het graafschap Derbyshire ook liggen. In het Peak District zorgde de smurrie in de High Peak voor problemen op de A57 Snake Pass. Meerdere wagens botsten of gingen er van de baan. Vanaf vandaag schijnt de zon in Engeland opnieuw. Ook de minimumtemperaturen zijn er overal positief. (SPK)

