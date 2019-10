Exclusief voor abonnees Engelsen halen uit na Bulgaars racisme 15 oktober 2019

Ruime zege voor de Engelsen gisteravond in Sofia, toch houdt het team van Southgate geen goeie herinneringen over aan de wedstrijd tegen Bulgarije. Door onophoudelijke racistische gezangen werd de wedstrijd in de eerste helft al tot twee keer minutenlang onderbroken. Sterling en Mings waren het mikpunt van de Bulgaarse fanatieke aanhang, die bij de tweede onderbreking en een 0-4-tussenstand vlak voor de rust gedeeltelijk het stadion verliet. De match werd uiteindelijk rondgemaakt, Engeland won finaal met 0-6. Door de zege van Kosovo tegen Montenegro (2-0) is Engeland evenwel nog altijd niet officieel zeker van deelname aan het EK. (TTV)

