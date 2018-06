Engelse ploeg gelekt: Sterling eruit 22 juni 2018

00u00 0

Opmerkelijke zet van Engels bondscoach Gareth Southgate. Raheem Sterling, nochtans sterkhouder bij kampioen Manchester City, wordt geslachtofferd tegen Panama. Tenminste als hij bij zijn plan blijft. Een aandachtige fotograaf zoomde gisteren tijdens de opwarming in op een papiertje in de hand van assistent-coach Steve Holland. Daarop een basisopstelling en een tweede ploeg. In de sterkste elf was er geen plaats voor Sterling en de geblesseerde Dele. Zij werden vervangen door Marcus Rashford (Man United) en Ruben Loftus-Cheek (Chelsea). Sterling scoorde dit seizoen 23 keer voor City, gaf 14 assists en is met zijn snelheid en beweeglijkheid een gesel voor verdedigers. Alleen: bij de nationale ploeg staat hij al bijna drie jaar droog. Zijn laatste doelpunt dateert van oktober 2015. Met Rashford hoopt Southgate op meer efficiëntie voorin, naast machine Kane. Sterling gaat ervan uit dat hij tegen de Rode Duivels wel weer in de ploeg staat. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN