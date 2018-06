Engelse pers in zelfde hotel als Duivels 27 juni 2018

Er gaan er vies opkijken. Onder anderen Roberto Martínez en Thierry Henry die een aantal oude bekenden tegen het lijf zullen lopen. De voltallige Engelse journalistendelegatie checkt vandaag in Kaliningrad immers in hetzelfde hotel als de Rode Duivels in, het Mercurehotel. Normaal valt het zelden voor dat de pers intrek neemt in hetzelfde hotel als een ploeg, maar wellicht vermoedde de FIFA geen onraad toen BAC Sport, een grote Britse reisorganisatie, er een groot aantal kamers reserveerde. Mogelijk worden de Duivels wel afgeschermd van de andere hotelgasten. (KTH)