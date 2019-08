Exclusief voor abonnees Engelse dam gered: 6.500 bewoners mogen weer naar huis 08 augustus 2019

00u00 0

De 6.500 inwoners van het Engelse dorp Whaley Bridge, in het noorden van het land, mogen na bijna een week evacuatie weer naar huis. De bewoners moesten weg omdat een dam dreigde door te breken en zo het hele dorp in gevaar bracht. Maar volgens de politie is er nu genoeg water weggepompt uit het reservoir, waardoor het risico op een overstroming voldoende is afgenomen. Sinds afgelopen donderdag was het dorp leeg en waren de toegangswegen afgesloten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis