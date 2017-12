Engelse clubs lonken naar wintertransferrecord 2011 00u00 0

De miljoenentransfer van Virgil van Dijk, duurste verdediger ter wereld, heeft de toon gezet. Officieel is de markt nog niet open - dat gebeurt pas op 1 januari -, maar alles wijst erop dat de Engelse clubs in januari wellicht ook het wintertransferrecord van 2011 zullen verbreken. Niet onlogisch ook gezien de grotere inkomsten die de clubs sinds de ingang van het nieuwe tv-contract in 2016 opstrijken. Sinds 2008 zagen de clubs hun omzet meer dan verdubbelen. Vandaar ook de grotere financiële slagkracht op de markt. In de zomer gooien de Premier Leagueclubs doorgaans fors met centen, in de winter zijn ze iets voorzichtiger. De gekke winter, met de transfer van Fernando Torres van Chelsea naar Liverpool en vervolgens het sneeuwbaleffect, werd voorlopig nog niet geëvenaard. Dat kan nu zomaar gebeuren. De teller staat momenteel al op 89 miljoen euro en Van Dijk is de duurste winteraanwinst ooit.

