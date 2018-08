Engelse centen, buitenlandse spelers Union 02 augustus 2018

Traditieclub Union werd begin dit jaar verkocht aan de Engelse gokmiljardair Tony Bloom. De ambities zijn steil: Union op termijn terugbrengen naar de top van het Belgische voetbal. Daarvoor rekent men vooral op een buitenlandse staf en spelers. Tot dusver werden twaalf nieuwkomers gehaald, onder wie slechts één Belg (reservedoelman D'Alberto). De onbekende Sloveense coach Luka Elsner (36) moet van dat allegaartje een hecht team maken. Trainen doet Union trouwens voortaan in Lier, waar men het oefencomplex van het failliete Lierse inpikte. Gelukkig is er wel de terugkeer naar het opgefriste Mariënstadion. Zo is er toch nog iets herkenbaars voor de fans. (MFD)

