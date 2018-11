Engelengezicht column 15 november 2018

Axel Witsel speelt vandaag zijn honderdste interland. Honderd caps: dan ben je geen meeloper, eerder het hart van een elftal. Al zal hij zich zo niet voelen, Axel is de meest bescheiden international van allemaal. Getekend door sociale verlegenheid van le milieu des manuels. Un monsieur, groot geworden bij Standard, doorgegroeid bij Benfica en Zenit, vaste waarde in het nationale team. Als verdedigende middenvelder kent hij in België zijn gelijke niet. Draaischijf van het systeem, positioneel gebeiteld, balvaster en duelkrachtiger dan weer en wind. A man for all seasons.

