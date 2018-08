Engeland wil WK 2030 organiseren 02 augustus 2018

Is it coming home? De Engelse voetbalbond overweegt een bod om het WK 2030 binnen te halen. In 1966 organiseerde én won het land hun enige wereldbeker. Ook Argentinië, Paraguay en Uruguay zouden samen een poging wagen. (VDVJ)