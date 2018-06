Engeland wil WK 2030 in heel Verenigd Koninkrijk 16 juni 2018

Eén dag nadat Marokko meldde dat het zich kandidaat zal stellen voor het WK van 2030 - na vijf eerder mislukte pogingen om het WK naar Noord-Afrikaanse bodem te halen - schreef 'The Telegraph' gisteren dat Engeland samen met Schotland, Wales en Noord-Ierland overweegt om een gooi te doen naar het WK van 2030. Het Verenigd Koninkrijk als gastheer dus. Tijdens het komende FIFA-congres in Parijs zal de Engelse voetbalbond (FA) beslissen of zo'n kandidatuur wel haalbaar is. Mogelijk dient de FA in z'n eentje een kandidatuur in. Een netelige kwestie is namelijk of de UEFA wel bereid zal zijn om vier gastlanden een startbewijs toe te kennen, waardoor er slechts twaalf Europese tickets overblijven. Voor het WK van 2026 zullen de VS, Canada en Mexico van de CONCACAF wel drie gegarandeerde WK-tickets krijgen. (VH)

