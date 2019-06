Exclusief voor abonnees Engeland verliest. En dat is slecht nieuws voor België 19 juni 2019

De kans op groepswinst is gaan vliegen. Uitzicht op de tweede plaats hebben de Jonge Duivels, mits een mirakeltje of twee tegen Spanje en Italië, nog wel. De drie groepswinnaars en de beste tweede plaatsen zich voor de halve finale van het EK en het bijbehorende ticket voor de Olympische Spelen voor Tokio 2020. Als Engeland zich bij de halvefinalisten voegt, dan spelen de twee slechtste tweedes een barrageduel met als inzet een olympisch ticket. Engeland is geen IOC-land en kan in die hoedanigheid dus ook niet deelnemen aan de Spelen. De Jonge Duivels moeten dus zorgen dat ze tweede worden in hun poule én supporteren voor Engeland. De kans dat Engeland doorstoot naar de halve finale is na gisteren kleiner geworden. Ze trapten hun EK af met een 1-2-nederlaag tegen Frankrijk. (KDZ)

