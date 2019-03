Engeland - Tsjechië 5 - 0 23 maart 2019

00u00 0

Zou de Engelse pers hem met een 10/10 belonen? Het zou niet eens ongepast zijn. Raheem Sterling had tegen Tsjechië een voet in vier goals. Drie keer stond hij zelf aan het kanon, voorts lokte hij een strafschop uit, die Harry Kane naar goeie gewoonte feilloos omzette. Vooral de eerste treffer van Sterling was een collectief pareltje: maar liefst tien van de elf basisspelers raakten de bal aan in aanloop naar de goal, in totaal ging het om 25 passes. Na de rust maakte Sterling er nog twee, hij kreeg een applausvervanging. Tegenvaller bij Engeland was wel de vroege blessure bij Eric Dier. (PJC)