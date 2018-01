Engeland oefent tegen Nigeria en Costa Rica 00u00 0

De WK-voorbereiding van Engeland is bekend. Met oefenduels tegen het Nigeria van Simon (AA Gent) - op zaterdag 2 juni op Wembley - en tegen Costa Rica - op donderdag 7 juni in Leeds - hopen de Engelsen in topvorm naar Rusland te vertrekken. De keuze hoeft niet te verbazen. Nigeria is net als Tunesië een Afrikaans land, terwijl Costa Rica qua stijl doet denken aan Panama. Onze sterkste tegenstander uit WK-groep G neemt het eind maart al vriendschappelijk op tegen Nederland (23 maart) en tegen Italië (27 maart op Wembley). (NP)