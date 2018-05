Engeland met nieuwkomer Trent Alexander-Arnold naar WK 17 mei 2018

00u00 0

Nagenoeg geen verrassingen in de 23-koppige selectie van Engeland, derde WK-tegenstander van de Rode Duivels in Rusland. Zoals verwacht ontbreekt oud-nummer één Joe Hart (West Ham) na een zwak seizoen - hij schuift de schuld naar verluidt af op zijn trainer, David Moyes. Andere spelers die naast een selectie grepen: Jack Wilshere (Arsenal), Ryan Bertrand (Southampton), Adam Lallana (Liverpool) en Chris Smalling (Man United). Haalden wel de 23: ancien Gary Cahill, die bij Chelsea zijn basisplaats heroverde, en nieuweling Trent Alexander-Arnold, de opkomende rechtsachter van Liverpool. Bondscoach Gareth Southgate licht vandaag zijn selectie toe. Hij selecteerde vijf spelers van Tottenham, vier van Man City en Man United, twee van Leicester en Liverpool en telkens een speler van Stoke, Burnley, Chelsea, Arsenal, Crystal Palace en Everton. Harry Kane is de speerpunt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN