Engeland geschokt door scholier die Syrische vluchteling "wil verdrinken" GVV

29 november 2018

05u00 0 De Krant In Engeland moet een 16-jarige jongen voor de jeugdrechter verschijnen omdat hij een Syrische vluchteling heeft mishandeld op school. Daar lekten dinsdag beelden van uit. Een geldinzamelingsactie voor het slachtoffer bracht al meer dan 75.000 euro op.

Het filmpje dat vorige maand werd gemaakt op de Almondbury Community School in Huddersfield - halverwege Manchester en Leeds - was daags na de verschijning op sociale media al door miljoenen mensen gezien. Het toont hoe scholier B.M. de 15-jarige Jamal een kopstoot geeft, hem tegen de grond schopt, zijn keel dichtknijpt en een flesje water over zijn gezicht giet, zeggend: "Ik ga je verdrinken, bastaard!"

Jamal kwam twee jaar geleden als vluchteling uit Syrië aan en zou al maandenlang zijn gepest. Op het ogenblik van de feiten zat zijn pols nog in een brace voor een breuk die hij enkele weken eerder bij zo'n confrontatie opgelopen had. Ook zijn jongere zusje zou al het slachtoffer zijn geweest van racistische pesterijen. Naar verluidt ondernam het kind zelfs al een zelfmoordpoging.

De politie zegt dat er al langer een onderzoek liep, maar kon B.M. pas identificeren toen de videobeelden verschenen. De Facebookpagina van de verdachte laat weinig twijfel bestaan over diens motieven, want hij uit zich daar als fan van de extreemrechtse activist Tommy Robinson. (GVV)