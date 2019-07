Exclusief voor abonnees Energiepremie aangevraagd? Vier maanden geduld, want computersysteem is traag 05 juli 2019

Netwerkbeheerder Fluvius kampt momenteel met een achterstand in de verwerking van bepaalde aanvragen voor energiepremies. Klanten uit het vroegere Infrax-gebied moeten zo'n vier maanden geduld hebben voor ze de premie voor bijvoorbeeld zonnepanelen, dakisolatie of een zonneboiler op hun bankrekening vinden. "Nu gaat het om zo'n 900 premie-aanvragen van voormalige Infrax-klanten die langer dan normaal op verwerking wachten", zegt woordvoerder Björn Verdoodt. "In de andere regio's is er geen achterstand en worden de premies binnen de gangbare termijnen van 60 dagen behandeld."

