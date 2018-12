Energiebedrijf Eneco wordt via veiling verkocht 19 december 2018

Het Nederlandse energiebedrijf Eneco wordt in de lente van volgend jaar via een veiling verkocht. Eneco verwacht dat die veiling, die over meerdere rondes zal lopen, de rest van 2019 in beslag zal nemen en dat de verkoop pas in 2020 volledig rond zal zijn. Analisten schatten dat de verkoop 3 à 4 miljard euro kan opleveren voor de 53 Nederlandse steden en gemeenten die het bedrijf controleren. Eneco is actief in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en België, en is goed voor een omzet van 3,3 miljard euro. Vorig jaar nam het bedrijf nog Eni België over, waardoor Eneco in ons land uitbreidde naar in totaal 1,1 miljoen residentiële en 55.000 zakelijke klanten. Het energiebedrijf wil bij de keuze van zijn nieuwe eigenaar een goede prijs bekomen, maar ook het behoud van de werkgelegenheid (3.500 werknemers) en het voortzetten van de duurzame koers zijn belangrijk.

