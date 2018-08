Energieballetje 25 augustus 2018

00u00 0

Er hoeft natuurlijk niet alleen chocolade of ander snoepgoed in de boekentas te zitten. Waarom geen 'Nats Energy Ball'? Het klinkt niet alleen hip, maar blijkt ook nog eens gezond. Zonder toegevoegde suiker of andere rommel. In het rode balletje overheersen dadels (60%), amandelen en frambozen, terwijl het gele balletje zich laat smaken met dadels (liefst 71%), cashewnoten en gember. Exclusief te koop bij Delhaize voor 0,99 euro per energieballetje van 25 gram. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN