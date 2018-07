Eneco investeert mee in Belgische windmolenparken 07 juli 2018

De Nederlandse stroomleverancier Eneco stapt mee in de bouw van windmolenparken voor onze kust. In de Noordzee moeten binnen twee jaar nog twee parken met 58 windmolens komen. Tot de investeerders behoorde een tiental bedrijven, waaronder Electrabel, Deme en Aspiravi, maar nu blijkt ook Eneco zich bij de investeerders aan te sluiten. De twee nieuwe parken moeten vanaf eind 2020 genoeg groene stroom produceren om jaarlijks 485.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien. Het zijn overigens de twee laatste parken die in de huidige zone gebouwd zullen worden.