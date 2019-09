Exclusief voor abonnees Ene vraagt schadevergoeding voor gemiste Hollywood-carrière... 10 september 2019

Een Belg die jarenlang meewerkte aan grote Hollywood-producties, heeft gisteren in de Halse politierechtbank gepleit voor een schadevergoeding voor zijn verloren carrière. Zijn vader werd op zijn fiets aangereden en is een jaar later nog niet in staat zelfstandig te leven. Dus heeft de man zijn job opgegeven om voor zijn vader te zorgen. Door zijn buitenlandse jobs heeft hij geen recht op een uitkering. Naast de medische kosten en kosten voor de aanpassingen aan het huis, werd gisteren dus gevraagd om ook met de verloren carrière rekening te houden bij de schadevergoeding. Hoeveel er gevraagd werd, is niet meegedeeld. De rechter doet volgende maand uitspraak. (TVP)