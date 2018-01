Ene hond zet huis in brand, de andere redt baasje 00u00 0

In Tielt is zaterdagochtend een man op het nippertje ontkomen aan een woningbrand dankzij het geblaf van zijn hond. Toen de 37-jarige Bart Tuerlings rond kwart voor vijf door zijn Franse bulldog werd gewekt, kon hij met zijn hond via een dakraam aan de vlammen ontkomen. De uitslaande brand vernielde de hele rijwoning. Het vuur ontstond in de keuken. Het Brugse parket vermoedt dat één van de drie andere honden in huis de draaiknop van het fornuis activeerde en zo de brand veroorzaakte. De twee chihuahua's en een beagle overleefden het niet. (LSI)