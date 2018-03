En zeggen dat ijsvogels niét van ijs houden 03 maart 2018

Een Nederlandse fotograaf heeft dit droevige beeld gemaakt van een bevroren ijsvogel in Oostzaan in Noord-Holland. Opvallend, want ijsvogels houden eigenlijk niet van koude en ijs. Mogelijk was het diertje verrast door de kou en raakte het vast onder een laag ijs, toen het eten wilde opduiken. (KAV)

