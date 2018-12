En ze leefden nog lang en gelukkig 53 Naya 21 december 2018

Er was eens, héél lang geleden, een huiveringwekkend beest. Een kolossaal dier, met vlijmscherpe tanden, ijzersterke klauwen, alziende ogen, een vreselijke honger en een oorverdovend gehuil. De mensen hadden schrik, maar dat was nergens voor nodig. De wolf was wel boos, maar kreeg altijd op zijn doos. Zeven geitjes, drie biggetjes en zelfs een klein meisje met haar oude grootmoeder waren dat dier telkens te slim af. Met de staart tussen de benen droop het af. Maar na jaren van bezinning in het verre noorden en oosten, is de wolf weer terug. Naya leeft sinds deze zomer in de Limburgse bossen en ze doet daar geen vlieg kwaad. Schaapjes soms wel, maar iedereen moet eten, toch? Er zijn zelfs vlinders die tegenwoordig gewoon in de buik van de wolf durven te fladderen. August, zo heet het mannetje dat zopas bij Naya kwam wonen. Welkom, welpjes. En leef nog lang en gelukkig! (SSB)

