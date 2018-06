En we zijn vertrokken... Geen vliegtuig vol vedetten, maar bende vrienden 14 juni 2018

Je vertrekt niet elke dag naar een WK. En dus haalden de Rode Duivels gisteren vlijtig hun smartphones boven. Om selfies naar het thuisfront te sturen, de obligate groepsfoto in het vliegtuig te nemen en live-video's op hun sociale media te posten, inclusief de nodige plaagstoten onder elkaar. Zo vond Vincent Kompany het behoorlijk grappig dat Nacer Chadli niet veel views scoorde met zijn filmpje op Instagram. Na een vlucht van drie uur zette de Belgische nationale ploeg voet op Russische bodem. Meteen werd koers gezet naar het spelershotel, de 'Moscow Country Club'. Sommige Duivels schrokken van de staat van hun verblijfplaats - het oogt nogal oud - maar de bijzonder goeie sfeer had er niet onder te lijden. Net als tijdens de vlucht werd ook in het hotel duchtig plezier gemaakt. Ze gedragen zich niet als vedettes, deze Rode Duivels, maar als een hechte vriendengroep. Deze namiddag trainen ze een eerste keer in Moskou. Zaterdag staat al een nieuwe reis op het programma, richting Sotchi, waar maandag Panama wacht. Benieuwd of het dan ook nog zo amusant zal zijn. (NP)

