en wakker worden in weggetakelde Dixi Even Koningsdag vieren... 30 april 2018

00u00 0

Een jonge Nederlander die Koningsdag al feestend in de binnenstad van Groningen wilde afsluiten, heeft de nacht op een wel heel bijzondere slaapplek doorgebracht: hij werd wakker op een industrieterrein net buiten het centrum, in een Dixi, een mobiel toilet. Toen de man zichzelf niet kon bevrijden, besloot hij de politie te bellen. "Hij kon de deur wel op een kier krijgen, maar eruit stappen was onmogelijk omdat hij omgeven was door andere Dixi's", klinkt het. De feestvierder wist niet meer waar en wanneer hij in het toilet was gestapt, maar volgens de politiewoordvoerder moet het rond 1 uur 's nachts zijn geweest.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over human interest

Groningen