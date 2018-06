En waarom zou een rog geen balletje kunnen trappen? 19 juni 2018

Eindelijk is het WK ook voor de Rode Duivels begonnen. Maar in het verre China - dat niet deelneemt - is even goed de voetbalmicrobe uitgebroken. Al gaat dat er iets spectaculairder aan toe dan bij ons: in het Haichang Jingsha Ocean Park in Yantai, in het oosten van het land, hebben ze doodleuk enkele haaien en roggen laten kampen om de gouden trofee. Dat de wedstrijden enkel doelpunten met de kop opleveren, hoeft niet te verbazen. (FT)

