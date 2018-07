En verder... 28 juli 2018

Jeugdbewegingen die op kamp zijn in de provincie Luik, mogen daar geen kamp- en kookvuren meer aansteken. Het verbod blijft van kracht zolang de weersomstandigheden niet veranderen. In Limburg is er nu ook een captatieverbod van water uit onbevaarbare waterlopen. Beperkt drinkwater ophalen voor vee mag wel. Ook in Oost-Vlaanderen gaan ze nog een stapje verder. Daar wordt het captatieverbod uitgebreid naar afgesloten meanders. Straten, voetpaden en sportterreinen schoonspuiten, is ook niet meer toegelaten. Landbouwers mogen hun akkers wel nog bewateren, maar enkel tussen 20 en 8 uur, en met niet-leidingwater. Mogen evenmin: vuurwerk, kampvuurtjes en roken in de omgeving van de natuur. Wie het verbod niet naleeft, riskeert boetes tot 1.600 euro. Ten slotte wordt afgeraden om nog te wandelen in natuurgebieden in Antwerpen en Limburg. Daar geldt nu code rood. In Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is code oranje van kracht. (FT)

