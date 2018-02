En toen wou de sneeuw met de koning op de foto 13 februari 2018

Sinds vorige week vrijdag weten we dat enkele vlokjes België al op zijn kop kunnen zetten, maar ook de koninklijke familie heeft al eens last van de sneeuw. Tijdens de obligate fotoshoot op skireis in Verbier (Zwitserland) speelde het weer Filip en zijn gezin flink parten. Nochtans zijn Eléonore (9), Gabriel (14), Emmanuel (12), Elisabeth (16) en hun ouders geoefende skiërs. Ze verblijven tijdens de krokusvakantie naar goede gewoonte in een chalet van vrienden. Ze zijn zaterdag afgereisd, amper enkele uren nadat de koningin was teruggekeerd uit het Afrikaanse Ghana. (PhG)

