En toen werd Radja onsterfelijk in Cagliari 18 april 2020

00u00 0

De godenstatus op Sardinië is weer wat dichterbij. Radja Nainggolan (31) engageert zich als vrijwilliger tijdens voedselbedelingen in Cagliari. De lokale overheid had enkele dagen geleden een oproep gedaan aan al haar inwoners om hulp te bieden aan mensen die door corona in woelig water verkeren. Nainggolan twijfelde geen seconde en beantwoordde de vraag. De gewezen Rode Duivel staat vooral in voor het organiseren en bezorgen van voedselpakketten aan families wiens inkomen is gedaald door de ontslaggolven. Over Nainggolans sportieve toekomst is er overigens nog geen duidelijkheid: Cagliari wil zijn Inter-huurling graag houden, maar het is twijfelachtig of dat zal lukken. (PJC)

