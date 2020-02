Exclusief voor abonnees En toen was Saelemaekers een Rossonero 01 februari 2020

00u00 0

"Deze droom mochten we hem niet afnemen", aldus Michael Verschueren. En aangezien ook de centen welkom waren... Alexis Saelemaekers (20) poseerde met een shirt van AC Milan. De Italianen huren hem in eerste instantie voor 3,5 miljoen euro en kopen hem op het einde van het seizoen voor nog eens 3,5 miljoen. Die constructie is opgezet door AC Milan om in orde te zijn met de Financial Fair Play-regels. Het is de bedoeling dat Saelemaekers zondag tegen Excel Moeskroen afscheid neemt van het publiek. Op Instagram bedankte hij RSCA: "De club hielp mij groeien." (PJC/MJR)

