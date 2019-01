En toen was het fietspad verdwenen 08 januari 2019

Toch maar opletten waar je fietst, als je de komende dagen op de N26 in Boortmeerbeek moet zijn. Gisteren verzakte daar een deel van het wegdek, waardoor een stuk fietspad gewoonweg 'verdween'. Oorzaak is een breuk in de waterleiding. De aarde onder het fietspad spoelde weg in de naastgelegen berm. De Watergroep kwam ter plaatse om het water af te sluiten en de leidingen te herstellen, maar een oplossing is niet voor onmiddellijk. Vier omliggende huizen zitten mogelijk nog enkele dagen zonder water. Veiligheidshalve werd één van de twee rijstroken afgesloten. Als u er kegeltjes ziet staan, u weet waarom. (ADPW)

