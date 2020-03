Exclusief voor abonnees En toen waren ze nog met drie 10 maart 2020

00u00 0

Het kan verkeren. Tien maanden geleden speelde Racing Genk kampioen op het veld van Anderlecht. Minder dan een jaar later vat de landskampioen de cruciale wedstrijd in de strijd om play-off 1 tegen KV Mechelen aan met een volledig hertimmerd elftal. Van transfers tot blessures, uiteindelijk blijven er nog amper drie sterkhouders van toen over: Maehle, Lucumi en Ito (KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis