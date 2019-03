En toen waren ze nog met 3.300 22 maart 2019

00u00 0

De elfde actiedag van Youth for Climate heeft opvallend minder spijbelaars op de been gebracht. In Wallonië was de opkomst het grootst, met 1.000 demonstranten in Luik (foto), waar Anuna De Wever de troepen kwam versterken, 1.000 in Waver en 600 in Saint-Georges-sur-Meuse. In Brussel werden 500 actievoerders geteld, in Antwerpen 200. Vorige vrijdag stroomden de straten nog vol met 30.000 à 35.000 betogers.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen