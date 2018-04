En toen waren ze met 3 24 april 2018

00u00 0

Aan de hand van papa William zijn de Britse prinsenkinderen George (4) en Charlotte (2) - die laatste zwaaiend als een volleerde royal - hun pasgeboren broertje gaan bezoeken in het Londense ziekenhuis Saint Mary's. Prinses Kate zette het jongetje om 12.01 uur op de wereld. Zeven uur later mocht die wereld kennismaken met het charmante prinsje. Op basis van de foto hiernaast was de Britse pers ervan overtuigd dat ook de derde spruit van Kate en William prompt aan het wuiven ging. Oordeelt u vooral zelf.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN