En toen liet zijn eigen ploegmaat Froome achter 19 juli 2018

Na acht dagen Greg Van Avermaet is er een nieuwe leider in de Tour, en dat is niét Chris Froome. De Brit werd gisteren verrast door z'n eigen luitenant, Geraint Thomas (foto boven). Froome ging in de achtervolging en haalde zijn ploegmaat bijna in... waarop die opniéuw demarreerde. Tussen Thomas en zijn kopman gaapt nu een kloof van bijna anderhalve minuut in het klassement. Wat nu, Sky?

