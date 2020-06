Exclusief voor abonnees En toen hoefde sociale afstand niet meer 11 juni 2020

00u00 0

In Servië vielen gisteravond nostalgische taferelen te bewonderen tijdens de halve finales van de beker tussen grote rivalen Rode Ster Belgrado en Partizan Belgrado. Rode Ster verloor voor een vol Partizanstadion met 1-0, Bibras Natcho was de held van de avond met het enige doelpunt in een kolkende sfeer. Meer dan 20.000 supporters kwamen samen voor de derby en hielden daarbij allerminst afstand. Er werd massaal sfeer gemaakt en vuurwerk afgestoken, zoals gebruikelijk in Servië. De autoriteiten hadden vorige vrijdag besloten alle beperkingen bij massa-evenementen te laten vallen. De coronabesmettingen in Servië daalden vorige week tot slechts enkele gevallen per dag. De voorbije week stegen de aantallen weer licht. In totaal lieten in Servië 251 personen het leven door het coronavirus.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen