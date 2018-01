En toen had Oprah plots drie handen en Reese Witherspoon drie benen Photoshop-flop 27 januari 2018

00u00 0

De cover van de speciale Hollywoodeditie van 'Vanity Fair' is talk of the town... maar wellicht niet om redenen die het tijdschrift zelf voor ogen had. Enkele flinke Photoshop-blunders hebben er immers voor gezorgd dat Reese Witherspoon drie benen heeft en Oprah Winfrey er plots een extra hand heeft bijgekregen. Gelukkig kunnen de 'A Wrinkle in Time'-actrices er zelf nog mee lachen. Zo twittert Reese: "Oké, nu weet iedereen het... ik heb drie benen. Ik hoop dat jullie mij nog steeds kunnen accepteren voor wie ik ben." Oprah reageerde: "Ik accepteer je derde been. Omdat ik weet dat jij mijn derde hand ook accepteert." De foto's zijn gemaakt door topfotografe Annie Leibovitz, maar naar alle waarschijnlijkheid bewerkt door een iets te enthousiaste vormgever.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN