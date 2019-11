Exclusief voor abonnees En toen beseften ze dat het écht voorbij was 23 november 2019

00u00 0

Hilde Van Acker (56) die naar de grond staart terwijl haar partner Jean-Claude Lacote (53) even treurig kijkt. Toen de Gendarmerie National van Ivoorkust deze foto maakte, leek het bij het duivelskoppel pas echt door te dringen dat hun rijk uit is. De voorbije jaren gingen ze onder de weinig verhullende namen 'Marlène Vacker Lacote' en 'Stéphane Daniel Lacote' door het leven in Abidjan, Ivoorkust. Het personeel van het luchtvaartbedrijfje dat Lacote er oprichtte, reageert verrast op hun arrestatie. "Wij wisten van zijn gerechtelijk verleden, maar dachten dat dat was afgehandeld", zegt een geschokt personeelslid. "Ze leefden hier als gewone burgers, elk in hun bescheiden appartement. Lacote was een goede en vriendelijke baas die netjes op tijd betaalde. Ook Van Acker was altijd vriendelijk en vlot in de omgang." Het duo werd sinds 1996 gezocht door de federale politie voor de executie van een Britse zakenman in De Haan. Zijn weduwe reageert kort op de arrestatie. "Ik ben blij dat ze gevat zijn. Ik hoop alleen dat de Belgische politie ze uitgeleverd krijgt." In ons land wacht hen na hun vlucht van 23 jaar een levenslange celstraf of een nieuw assisenproces, maar ook in Frankrijk wacht hen nog vele jaren achter de tralies. (CMG/SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu