En toch zijn er minder donoren 22 januari 2018

00u00 0

TTP is een acute ziekte waarbij overal in het lichaam kleine bloedstolsels ontstaan in de bloedvaatjes. Die ongecontroleerde stolling brengt schade toe aan de organen, zoals nieren en hersenen, en geeft grote bloedarmoede. TTP is zeldzaam en treft gemiddeld 7 per 1.000.000 mensen, op jaarbasis. Behandeling met donorplasma zoals bij Nicole Griffes, waarbij het eigen plasma vervangen wordt, is voor hen levensreddend.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN