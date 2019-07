En toch was timing "niet opzettelijk" MAC

12 juli 2019

05u00 0 De Krant Een brutaler scenario om het nieuws te lossen, was nauwelijks te bedenken. "En toch was die timing niet opzettelijk", zegt Stefan Lambrechts, de P-redacteur die de zaak onderzocht.

"Ik ben eigenlijk Vlaamsgezind en had helemaal niet de bedoeling om de toespraak te saboteren. Het is als volgt gegaan: een tipgever kwam een maand geleden aanzetten met bewijzen die ik moest checken op waarheid. Het verhaal was vandaag (gisteren, red.) eindelijk rond. En het nieuws pas vrijgeven op vrijdag, daags na de Vlaamse feestdag, was geen optie. Het hoofdpunt van onze nieuwsbrief op vrijdag is altijd de P-retrobabe - deze week Christina De Kerpel, dochter van oud-bokser Freddy. Er was dus geen andere optie dan het op dat moment brengen." (MAC)