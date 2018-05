En toch verlof om te moorden Geradicaliseerd

Gewelddadig

Schond voorwaarden al 2 keer 30 mei 2018

Hij stond bekend als zeer gewelddadig. En in twee dossiers van Staatsveiligheid en in één politierapport werd hij gelinkt aan terreurverdachten. Toch kreeg Benjamin Herman (31) uit Rochefort - die een celstraf van 12 jaar uitzat voor acht veroordelingen - maandag opnieuw penitentiair verlof, om zijn terugkeer in de maatschappij voor te bereiden. In plaats daarvan executeerde hij twee agentes en een toevallige passant, alvorens hij zelf doodgeschoten werd. In het verleden kreeg Herman al dertien verloven en elf uitgaansvergunningen. "En dat verliep goed", verklaarde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gisteren. Hij zei er niet bij dat de crimineel tijdens die verloven minstens twee keer zijn voorwaarden schond, door respectievelijk vijf en twaalf dagen weg te blijven in plaats van 36 uur. Tijdens één van die uitschuivers pleegde Herman bovendien opnieuw een diefstal met geweld. (BJM/IVDE)

