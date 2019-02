En toch: veel wintertransfers, dat levert punten op 01 februari 2019

Enkel Cercle Brugge trok deze winter vijf of meer spelers aan. Dat was de vorige vijf seizoenen wel anders. In de wintermercato's van 2014 tot 2018 gebeurde het liefst 25 keer dat een club uit 1A vijf inkomende transfers of meer deed. Uit eigen onderzoek blijkt dat die clubs in de resterende negen speeldagen 15 keer - ofwel in 60% van de gevallen - gemiddeld een hoger puntenaantal haalde dan voor de winterstop. Zeven keer (28%) was de puntenoogst minder én drie keer (12%) bleven de resultaten nagenoeg gelijk. Voor de clubs die massaal shopten, viel het positief punteneffect wel niet altijd samen met het behalen van het einddoel, zoals het bereiken van PO1 of het vermijden van de degradatie. Zo won KV Mechelen vorig jaar na negen wintertransfers procentueel iets meer punten, maar zakte het toch. Eupen deed diezelfde winter vijf transfers en slaagde er wel in zich te handhaven. In Nederland liggen de conclusies in dezelfde lijn. Stevig winkelen kan dus wel degelijk een club helpen na de winterstop. (BF)

