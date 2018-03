EN TOCH MAG EEN CAMERA IN DE KLEEDKAMER 13 maart 2018

Ook onze noorderburen zijn in de ban van voyeurs. Honderden vrouwen, onder wie het nationale handbalteam, zijn in Nederland gefilmd in de kleedkamer van de sauna. De uitbaatster van het complex deed aangifte van hacking omdat voyeurs haar beveiligingscamera hadden gekraakt. Kan zoiets ook bij ons gebeuren? In theorie niet, is het antwoord van de Privacycommissie. Veiligheidscamera's zijn immers verboden op plaatsen waar mensen naakt zijn of zich omkleden. In de praktijk is de regel echter minder streng. Sauna's en fitnessclubs mogen camera's uit veiligheidsoverwegingen gebruiken om de lockers in de kleedruimte in de gaten te houden. "Ze moeten hun gasten wel waarschuwen dat ze gefilmd worden. Als er een camera in de kleedkamer hangt, moeten er ook aparte kleedhokjes zijn zodat je je toch in alle privacy kan omkleden", aldus de Privacycommissie. Hackers zijn volgens de Belgische overheidsinstelling een steeds groter probleem. De voorzitter van de Belgische saunavereniging SVB zegt dat hij zijn leden zal vragen om hun veiligheidssysteem te controleren op kwetsbaarheid voor hackers.

