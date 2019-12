Exclusief voor abonnees En toch ligt Ancelotti buiten 11 december 2019

4-0 winnen en overwinteren in de Champions League. Het bleek gisteren niet genoeg voor Carlo Ancelotti (60) om aan te blijven. De Italiaan is na de zege tegen Genk ontslagen als coach van Napoli. Hij was sinds 1 juli 2018 aan de slag bij de Napolitanen. De ploeg van Rode Duivel Dries Mertens kon zijn voorbije zeven competitiewedstrijden niet winnen en staat op een zevende plaats in de Serie A. Dat, en de strubbelingen van de voorbije weken met voorzitter Aurelio De Laurentiis kostten hem zijn job. (ABD)